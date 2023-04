Poggio Mirteto sottotono va ko contro Settebagni: 3-0. Pieroncini: «Non vediamo l'ora di tornare al Valletonda»

RIETI - Il Settebagni non dà scampo al Poggio Mirteto: termina 3-0 in casa dei romani. Mirtensi nella perfetta metà del girone ma i biancorossi non vincono dal 26 marzo.

La gara

Il Poggio Mirteto parte bene nei primi 15’ ma l’ultimo passaggio è quello sbagliato e non riescono ad arrivare bene in porta. Il Settebagni va avanti sulla prima occasione con un cross: Luciani slava sulla linea ma non basta e su ribattuta è 1-0.

Nella ripresa mister Domenici mette forze fresche e tanti giovani in campo come Carosi, under 2006. Il ritmo si abbassa ma il Settebagni spinge e arriva prima il 2-0 su azione personale di un attaccante di casa poi il tris su un cross che viene deviato e finisce in rete. A 15’ dal termine rigore per il Settebagni: Luciani mette in mostra tutte le sue qualità e para un rigore molto angolato.

Le dichiarazioni del ds Alessandro Pieroncini

«I ragazzi hanno disputato una buona gara. Nel secondo tempo i ritmi si sono abbassati e si è vista la solita gara di un finale di stagione. Ora dobbiamo dare il massimo in questo finale di stagione poi tireremo le somme. Non vediamo l’ora di tornare al Valletonda».