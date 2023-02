Poggio Mirteto finisce ko contro il Sant'Angelo Romano: 0-1. Domenici: «Avversario ostico, mancata la calma»

RIETI - Al comunale di Poggio Nativo, il Poggio Mirteto deve arrendere al Sant’Angelo Romano che passa di misura: ospiti vittoriosi 0-1. I mirtensi non riescono ad entrare fra le big del girone ma la situazione in classifica non cambia.

La gara

Il Poggio Mirteto va sotto nei primi minuti a causa di un errore in fase di impostazione ed è costretto a rincorrere per 85’. I mirtensi cercano di recuperare lo svantaggio con Luciani, Del Vecchio, Ciaccio e Marcelli.

Nella finale della ripresa il Poggio Mirteto protesta ampiamente per un calcio di rigore. Ma per il direttore di gare non c’è nulla.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«I ragazzi si sono impaginati durante la settimana, li conoscevano molto bene ma loro sono una squadra ostica da affrontare. Oggi non siamo rimasti calmi. Giriamo pagina e andiamo avanti. Proveremo fino alla fine a stare tra le grandi del girone. Ho un po’ di amaro in bocca».