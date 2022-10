Una doppietta di Del Vecchio fa decollare il Poggio Mirteto: 1-2. Domenici: «L'ho preparata male, bene la ripresa»

RIETI - Poggio Mirteto super: vince di misura sul Sant’Angelo Romano, termina 1-2 sul campo ospite. Sette punti nelle prime tre uscite. La risolve sempre Del Vecchio con una doppietta. Quattro reti nelle prime tre giornate, il bomber è il punto di forza della formazione mirtense.

La gara

Parte male il Poggio Mirteto, mentalmente non è nella partita. I padroni di casa approfittano delle incertezze dei mirtensi e passano in vantaggio dopo un errore difensivo. È 1-0 per il Sant’Angelo. Il gol non dà la scossa agli ospiti che si ritrovano sotto al termine della prima frazione.

Nella ripresa il Poggio Mirteto risponde presente e schiaccia i padroni di casa creando non poche occasioni per il pari. Poi dopo una bella azione corale la palla arriva in area per Del Vecchio che fa perno sul difensore per girarsi e mettere la palle in rete. È 1-1. Riportata la gara in equilibrio, il Poggio Mirteto sembra poter ribaltare il match e così avviene. Sempre Del Vecchio su punizione mette dentro l’1-2.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

“Partita durissima, buona parte per colpa mia! Ho preparato malissimo questa gara, seppur conoscessi bene Sant’Angelo. Chiedo profondamente scusa ai ragazzi ed alla Società per come ho gestito il pre gara e lo svolgimento del primo tempo! Ho fatto un grosso errore, ma io ho una squadra di uomini veri che si sono compattati ed uniti tra loro, sfoderando un secondo tempo impressionante. Dominato, in lungo e largo, sfociato poi nella doppietta di Del Vecchio. Voglio menzionare Francesco Fiori e Rudi Bonifazi che, entrati il secondo tempo, mi hanno dato uno sprint pazzesco per andare a prendere questi tre punti pesantissimi. Chiudo con un complimento sincero al Sant’Angelo per la grande gara disputata, tra l’altro molto corretta».