Poggio Mirteto, scatta l'era post Domenici: al Valletonda c'è la Sanpolese. «Voglia di ripartire»

RIETI - Il Poggio Mirteto scende in campo fra le mura del Valletonda. Alle 11, i mirtensi ospitano la Sanpolese.

Il Poggio Mirteto dopo la pausa nella precedente giornata torna a calpestare il rettangolo verde con una novità fra tutte: mister Domenici, dopo anni trascorsi alla guida mirtense, non sarà in panchina. Al suo posto, in attesa di una nuova figura alla guida della rosa, lo staff tecnico che da agosto osserva i ragazzi. Gli ospiti distano solo un punto dal Poggio Mirteto e arrivano da un ottimo momento di forma, tre vittorie consecutive, l’ultima per 6-1 contro il Tor Lupara.

Le parole del ds Alessandro Pieroncini

«Sicuramente è una settimana particolare ma devo ringraziare i ragazzi con il capitano Avenali in testa perché hanno risposto alla grande e stanno lavorando a testa bassa sotto lo sguardo vigile dello staff tecnico, questo per noi è un segnale di grande attaccamento che ci sta permettendo dietro le quinte di lavorare serenamente per trovare la giusta soluzione per quanto concerne il discorso allenatore.

Per domani sappiamo di affrontare una squadra ostica che si trova in un buon momento di salute noi vogliamo solo dare continuità ai risultati e proseguire il nostro percorso in classifica, sarà dura ma ci faremo trovare pronti».