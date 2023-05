Poggio Mirteto chiude in bellezza: Riano ko 2-1. Domenici: «Ci tenevamo a vincere, ora penseremo al futuro»

RIETI - Il Poggio Mirteto chiude la stagione in bellezza: 2-1 sul Riano e ottavo posto, nella perfetta metà della classifica. Salvezza diretta senza preoccupazioni, una crescita esponenziale rispetto alla precedente stagione dove la salvezza diretta è arrivata in extremis.

La gara

Il Poggio Mirteto scende in campo con tre 2005 e un 2006 a dimostrazione della crescita anche di un settore giovanile importante.

Il Riano scende in campo con poche motivazioni, è il poggio Mirteto a prendersi la scena. I mirtensi passano in vantaggio con il gol di Masci dopo una bellissima azione di Miconi.

Nella ripresa il Riano torna all’arrembaggio: sigla il goal del pari dopo un batti e ribatti in area. I sabini vogliono fare risultato in casa e arriva anche il goal vittoria con Ciaccio dopo una bellissima azione innescata da Paoloni.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Ci tenevo a vincere. Ai ragazzi prima della partita ho detto che dovevamo chiudere bene un cerchio e così è stato. Sono molto soddisfatto di Ciaccio, Masci e Paoloni che in questa stagione hanno avuto una crescita esponenziale. Nelle prossime settimane incontrerò la società per definire la strada per la prossima stagione».