Poggio Mirteto punta al bis contro il Real San Basilio. Domenici: «Abbiamo lavorato bene»

RIETI - Il Poggio Mirteto torna fra le mura amiche. Il pubblico sabino attende i suoi al Valletonda: domani alle 11 il match contro il Real San Basilio.

Le due formazioni si sono affrontate già in Coppa Italia quando ad uscirne vittorioso è stato il Poggio Mirteto che poi ha raggiunto i 16esimi di finale. I sabini arrivano da due successi consecutivi che li ha fatti balzare in quinta posizione a quattro punti dal secondo dopo. Storia opposta per i romani che arrivano da tre gare senza raccogliere punti ed in settimana è stato esonerato anche il tecnico Andrea Simeone.

Le parole del tecnico Antonio Domenici

«Veniamo da una partita difficile giocata contro una squadra solida e spigolosa, ci ha chiesto di mettere in campo solidità, maturità e atteggiamento. Abbiamo lavorato benissimo questa settimana, a ranghi completi. Il Real San Basilio ha una rosa di qualità, loro avranno rabbia per i risultati e il cambio alla guida tecnica ha portato sicuramente stimoli in più. Noi stiamo bene, vedremo cosa dira il campo».