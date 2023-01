Poggio Mirteto cede al Real San Basilio 1-0. Domenici: «Il pari sarebbe stato più giusto»

RIETI - Il Poggio Mirteto tiene testa al Real San Basilio, ma al triplice fischio sono i padroni di casa a spuntarla: romani vittoriosi 1-0 grazie al gol di Valenzi. Il Real San Basilio si conferma un osso duro in casa e la vittoria lo porta al terzo posto insieme al Sant’Angelo Romano. Il Poggio Mirteto non sfrutta l’occasione di avvicinarsi alle alte posizioni.

La gara

Partita molto equilibrata, i padroni di casa hanno il pallino del gioco per buona parte del match ma le possibilità di passare in vantaggio sono scarse. Dubbi su un calcio di rigore non dato ai romani nei primi minuti. Poi un’altra occasione sempre a favore del Real San Basilio, Valerio Luciani risponde con i guantoni. Col passare dei minuti sale il Poggio Mirteto. Prima viene annullato un gol al Castillo per fallo sul portiere poi ci provano Del Vecchio e Ciaccio, i più pericolosi durante l’arco del match.

Nella ripresa il gioco espresso dalle due formazioni in campo non cambia. Per i mirtensi ci provano Ciaccio di testa, Del Vecchio e Marcelli vanno vicinissimi alla rete. Intorno alla metà ampie proteste da parte dei sabini in richiesta di un calcio di rigore anche qui non concesso. A 5’ dal termine una conclusione di Valenzi indirizzata alta sopra la traversa viene deviata, si impenna e finisce alle spalle di Luciani. Il Poggio Mirteto viene beffato così nel finale.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Il pari era il risultato più giusto anche se abbiamo creato tantissimo e potevo anche chiedere di più. Una domenica storta ma il calcio è questo. I ragazzi mi sono piaciuti tantissimo in tutti gli aspetti, concentrati dall’inizio alla fine. Sul gol siamo stati sfortunati».