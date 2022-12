Loreti, Varriale e Sechi: Poggio Mirteto subito attivo sul mercato

RIETI - Anche il Poggio Mirteto apre la finestra di mercato. I mirtensi stanno dimostrando che in estate hanno costruito basi solide per disputare un’ottima stagione di Promozione e il secondo posto a -1 dalla vetta è il risultato di un sano lavoro svolto dalla società. Il club vuole di più e dal mercato arrivano tre innesti.

Valeriano Sechi, estremo difensore con 37 anni di esperienza, ex Centro Italia, una figura di fiducia per mister Domenici. Il suo obiettivo è far crescere i due giovani portieri biancorossi.

In mezzo al campo arrivano Daniel Loreti e Riccardo Varriale. Il primo, attaccante classe 2001, è un ex biancorosso, torna dopo il prestito al Città di Rieti, fortemente voluto dal tecnico. Il secondo è un giovanissimo, classe 2005 gioca esterno, tra le qualità un' importante corsa. Riccardo arriva dal Roma City (Serie D).

Nei prossimi giorni il club assicura un importante colpo sulla mediana. Nessun giocatore in uscita.