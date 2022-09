Poggio Mirteto ingaggia l'under ex Bf Sport Morelli: «Bel progetto». Domani test con lo Zena

RIETI - A pochi giorni dell’imminente inizio di stagione, il Poggio Mirteto, nella figura del ds Alessandro Pieroncini, non si fa sfuggire ottimi colpi di mercato. Dalla Bf Sport arriva Kristian Morelli, esterno alto classe 2003 che ha già esordito in Promozione. Un under di livello per la rosa di mister Antonio Domenici. Il Poggio Mirteto scenderà in campo per un test amichevole domani, 4 settembre, alle 16 in casa dello Zena Montecelio.

La nota del club

Kristian Morelli è un nuovo giocatore dell’asd Poggio Mirteto Calcio.

Classe 2003 grintoso e dai potenti mezzi, sposa il nostro progetto mostrando da subito entusiasmo e tanta voglia di lavorare, non possiamo che essere fieri di questa nuova pedina di una squadra ricca di giovani di grande prospettiva.

Ecco le parole alla firma

«Ringrazio il mister e tutta la società per avermi dato la possibilità di far parte di questo nuovo progetto del Asd Poggio Mirteto, sono contentissimo non vedo l’ora di iniziare».

In bocca al lupo Kristian e grazie per averci scelto.