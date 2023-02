Poggio Mirteto finisce ko contro il Grifone Gialloverde: 2-1. Pieroncini: «Avevano più voglia di noi»

RIETI - Brutto ko per il Poggio Mirteto. I mirtensi, ospiti del Grifone Gialloverde, penultimo nel girone B di Promozione, cadono 2-1. Seconda sconfitta consecutiva ma questa volta costa il sorpasso del Cantalice in classifica e le primi cinque della classe allungano.

La gara

Il Poggio Mirteto scende in campo con tante defezioni: infortunati gli under Morelli e Thau, infortunato anche Bonifazi, Mirko Luciani squalificato.

Il Poggio Mirteto scende in campo fisicamente ma non con la mentalità giusta. Sul finire di primo tempo dopo un batti e ribatti in area la sfera tocca il braccio di un difensore dei sabini e per il direttore è calcio di rigore. Intorno al 40’ passano in vantaggio i padroni di casa. Poco dopo Matteo Miconi per gli ospiti colpisce la traversa.

Nella ripresa il gioco non cambia. Il Poggio Mirteto si tuffa in avanti per riprendere il risultato e dopo qualche salvataggio da parte di Valerio Luciani, il migliore fra i suoi, il Grifone raddoppia su punizione. Nel finale su calcio d’angolo Santiago Castillo accorcia le distanze su rovesciata ma non c’è tempo per il pari. Termina 2-1.

Le dichiarazioni del ds Alessandro Pieroncini

«Siamo scesi in campo scarichi mentalmente e loro avevano più voglia di noi. Le reti sono tutte arrivate su calci da fermo ma sulle occasioni degli avversari Valerio Luciani ha dato il suo meglio per tenerci in partita. Le defezioni erano importanti ma non deve essere una scusante. Dobbiamo tornare a fare risultato».