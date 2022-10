Poggio Mirteto infila il tris e resta in alta quota: Grifone ko 3-1. Domenici: «Ottimo approccio»

RIETI - Il Poggio Mirteto non si ferma: fra le mura amiche i sabini superano 3-1 il Grifone Gialloverde. Quarto risultato utile consecutivo per la formazione mirtense.

La gara

Il Poggio Mirteto torna fra le mura del comunale di Poggio Nativo.

Padroni di casa che sono padroni della gara: alla mezz’ora è già 2-0 grazie alle reti di Galletti e Ciaccio.

La ripresa continua ad essere dei mirtensi. Thau subentrato al posto di Galletti fa 3-0 grazie ad un bel tiro da fuori area. In piena gestione delle gara arriva il gol del Grifone che approfitta di un errore individuale per mettere in rete il 3-1.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Partita mai in discussione, approcciata benissimo. Adesso devo recuperare due pezzi importanti che oggi erano fuori: Mirko Luciani e Simone Marcelli. Voglio dedicare questa vittoria a Lino, l’uomo che ci aiuta a manutenzionare il campo di Poggio Nativo: ieri sera, per una rottura di una condotta dell’acqua comunale, ha lavorato fino alle 20 al campo. Oggi ci tenevo a vincere anche per lui».