Poggio Mirteto, stagione al via con le visite mediche. In vista sei nuovi giocatori. Il nodo Surber

RIETI - Anche il Poggio Mirteto inizia a muoversi per il prossimo campionato di Promozione anche se i mirtensi stanno lavorando in sordina già da qualche settimana.

Il direttore sportivo, Alessandro Pieroncini, annuncia l’inizio della preparazione il 16 agosto come del resto la maggior parte delle formazioni che prenderanno parte della seconda categoria regionale. La stagione dei ragazzi partirà formalmente prima, domani, lunedì 31 luglio, quando sono in programma le visite mediche.

Il blocco storico del Poggio Mirteto è saldo, le radici questa stagione ripartiranno dal Valletonda, che dopo un anno di lavori è pronto. L’erba sintetica migliorerà sicuramente il gioco di mister Domenici, riconfermato alla guida del club mirtense dopo un anno difficile giocato lontano da casa, al comunale di Poggio Nativo.

Sul fronte giocatori si attendono novità per la prossima settimana, sarebbero circa sei i nuovi innesti che si aggregheranno ai pilastri della rosa mirtense, anche questi verranno annunciati nei prossimi giorni. Da definire il futuro di Lucas Surber che in estate è tornato in Argentina.