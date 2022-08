Poggio Mirteto, bene il primo vero test: 1-1 sul campo della Favl. Domenici: «Siamo usciti alla distanza»

RIETI - Il Poggio Mirteto chiude con un ottimo pareggio la prima amichevole precampionato: è 1-1 nel match con la Favl Monti Cimini (Eccellenza) nel test andato in scena domenica mattina.

Passano in vantaggio i padroni di casa dopo 5’ con Igor Giurato, la pareggia Valerio Del Vecchio nella ripresa. Sugli scudi l’ottima prestazione dell’attaccante classe 2005 Denis Ceccarelli. Domenica altro test per i mirtensi: alle 16 la trasferta in casa dello Zena Montecelio.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Un ottimo test contro una squadra che ci ospita da ben quattro anni con rispetto ed amicizia. Abbiamo sofferto un po’ nel corso del primo tempo poi siamo venuti fuori nel secondo. È stata un’amichevole in cui nel momento in cui siamo venuti meno fisicamente è arrivato in soccorso l’aspetto mentale dei più grandi. Un plauso al nostro ragazzo più giovane, Denis è un giocatore interessante».