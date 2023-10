Poggio Mirteto, mister Domenici vuole festggiare le 100 panchine con una vittoria contro l'Atletico Lodigiani

RIETI - Il Poggio Mirteto torna al Valletonda: domani alle 11, ospite è l’Atletico Lodigiani. Gara che arriva in concomitanza delle 100 panchine di mister Domenici alla guida del Poggio Mirteto, un aspetto in più per fare bene.

I mirtensi arrivano alla gara arrabbiati dopo il pareggio beffa nella precedente uscita e hanno bisogno, anche in termini di classifica, di fare risultato. Solo un punto di meno li separa dagli ospiti che si presentano reduci dal successo contro il Tor Lupara.

Le parole del tecnico Antonio Domenici

«Affrontiamo una partita insidiosa, una squadra che dopo le prime giornate ha cambiato tanto come i due centrali di difesa. Viene da una vittoria importante come lo scontro diretto contro il Tor Lupara.

Ha delle individualità importanti come l’esterno e la prima punta. Sono una squadra che conosce bene la categoria. Per noi è una partita importantissima che arriva da un pareggio beffardo, il solo pensiero mi fa star male. I ragazzi hanno accusa il colpo ma sono venuti fuori con orgoglio già da martedì con determinazione calcistica. Non so come finirà ma so per certo che i ragazzi daranno tutto. Non possiamo sbagliare, c’è voglia di rivalsa. Daremo del filo da torcere alla Lodigiani. Non faremo gestione di risorse, daremo tutto per vincere poi penseremo alla Coppa. In settimana ho visto gli occhi di chi ha nel cuore l’orgoglio mirtense, siamo pronti».