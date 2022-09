Poggio Mirteto, una vittoria e una sconfitta chiudono le amichevoli prima della Coppa. Foto

RIETI - Il Poggio Mirteto chiude le amichevoli prima della Coppa con una sconfitta e una vittoria.

Nel fine settimana sono andate in scena due amichevoli: sabato il test fra le mura della Juniores Nazionale del Real Monterotondo Scalo e domenica il match in casa della Virtus Roma (Promozione). La prima è terminata 3-2 in favore dei padroni di casa: per i mirtensi in gol Masci e Morelli. I tre gol sono arrivati dai trenta metri. La seconda si è chiusa con la vittoria del Poggio Mirteto per 3-2 grazie alla rete di Luciani e alla doppietta di Ceccarelli.

Annullato il test contro il Gavignano previsto per il 14 settembre, slitta al 2 ottobre.

Il tecnico Antonio Domenici

«Della gara giocata sabato mi è piaciuto l’aspetto mentale e fisico, tatticamente bene ma tecnicamente abbiamo fatto molti errori. I gol sono arrivati mentre noi uscivamo palla al piede. Sono molto soddisfatto della gara di ieri. Il caldo e la stanchezza non ci hanno reso lucidi in determinate occasioni ma comunque siamo andati bene. Testa a domenica. Si comincia a fare sul serio, abbiamo tanti giocatori acciaccati ma confido nella rosa e nel mio staff».