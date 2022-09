Poggio Mirteto vince a Roma 1-0. Domenici: «Alcuni non mi seguono, la rosa è lunga: peggio per loro»

RIETI - Il Poggio Mirteto esce vittorioso dal suo quarto test stagionale: l’amichevole disputata nella tarda serata di ieri in casa dell’Arco Travertino (Prima categoria) è terminata 1-0. In gol il difensore centrale argentino arrivato in estate, Lucas German Surber. Gara dominata dominata dai mirtensi con un risultato che risulta stretto per le occasioni create.

Mirtensi in campo nel fine settimana per altri due test: il primo sabato alle 16 sul campo della Juniores del Real Monterotondo Scalo e domenica alle 11 sul campo della Virtus Roma (Promozione).

Le dichiarazioni di mister Antonio Domenici

«Abbiamo tenuto molto bene la gara, sono soddisfatto dal punto di vista atletico. Una cosa però non mi piace: alcuni ragazzi giocano secondo le loro abitudini non seguendo i miei consigli, questo mi disturba molto. Fortunatamente ho una rosa lunga, sono sereno. Chi non mi segue? Peggio per lui. C’è tanto da lavorare».