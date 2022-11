Poggio Mirteto trova un punto sul campo del Nomentum (1-1) e resta in vetta. Domenici: «Buon risultato»

RIETI - Il Poggio Mirteto si prende un punto nel match col Nomentum in trasferta: termina 1-1. Cinque risultati utili consecutivi per la formazione mirtense che resta in vetta. Avvio di campionato da squadra di alto livello.

La gara

Parte bene il Poggio Mirteto che nella prima mezz'ora passa in vantaggio: Mamarang imbuca per Ceccarelli, il classe 2005 davanti al portiere trova l'1-0. Nel finale di primo tempo mirtensi che si divorano più di qualche occasione per il raddoppio.

Nella ripresa il Nomentum cerca di spingere, ha un buon possesso palla ma trova poco la porta. Il Poggio Mirteto cerca di trova il gol su ripartenza ma non arriva e al 60' Pangallozzi dall'angolo destro dell'area mette la palla sotto il palo lontano difeso da Luciani. La gara prosegue sotto questo assetto, nel finale si divora un gol Calabresi, Marcelli e Ciaccio che colpisce il palo.

Le dichiarazioni di mister Antonio Domenici

«Era una partita dura e lo sapevamo. Mister Benigni è sempre un osso duro da affrontare: approfitto per fargli i complimenti perché, nonostante l’emergenza che ha, è riuscito a preparare la gara in modo molto duro da controbattere. Noi abbiamo fatto il nostro, sofferto un po’ il loro palleggio a metà campo ma senza correre alcun rischio per oltre 60 minuti, quando poi Pangallozzi ha deciso di fare un eurogol! Nel finale, in un ribaltamento di azioni continue, sui piedi di Ciaccio e Marcelli abbiamo avuto due clamorose possibilità di fare il 2 a 1, ma non ci siamo riusciti. Peccato, ma credo che il pareggio sia un buon risultato per il nostro percorso. Oggi però, oltre il risultato ed oltre ogni cosa la gioia più grande è aver visto il ritorno in campo di Simone Marcelli, giocatore di cui non possiamo veramente fare a meno. Adesso testa al match contro la corazzata Amatrice: domenica sarà durissima».