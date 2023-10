Poggio Mirteto, battere Real San Basilio per centrare i 16esimi di Coppa. Domenici: «Siamo concentrati e pronti»

RIETI - Tutto pronto al Valletonda, domani alle 14:30 la prima in infrasettimanale sul nuovo manto erboso. Il Poggio Mirteto ospita il Real San Basilio. Match che parte in equilibrio dopo il 2-2 nella gara di andata. I mirtensi avranno sicuramente dalla loro parte il fattore campo per centrare i 16esimi di Coppa Italia di Promozione.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Sarà una gara complicata, per diverse ragioni: la prima, la forza dell’avversaria. Li considero una delle squadre più ostiche e forti del girone, con individualità importanti e dal carattere intenso. La seconda, saranno molto più freschi rispetto a noi visto che domenica hanno riposato mentre noi sabato abbiamo dato fondo a tante energie fisiche contro Monterotondo. La terza, il risultato dell’andata: il pareggio fuori casa è solo apparentemente un vantaggio che, spesso nel calcio, si trasforma in handicap. Detto questo, siamo concentrati, il gruppo si è molto amalgamato e, sono certo, ha ben a mente che la Coppa per la Società è un obiettivo importante: non posso sapere come finirà, so per certo che faremo ogni cosa e di più per centrare la qualificazione. I ragazzi sono pronti».