Poggio Mirteto non punge e va ko per la terza volta di fila: vince Tor Lupara 1-0

RIETI - Terzo ko consecutivo per il Poggio Mirteto, terza sconfitta di misura. Sul campo del Tor Lupara termina 1-0. I mirtensi pagano le lacune nel reparto offensivo, solo undici i gol fatti in altrettante giornate. La classifica non preoccupa ma serve migliorarsi per riprendere la scia delle vittorie.

La gara

Ottimi i primi venti minuti nel primo tempo del Poggio Mirteto poi il Tor Lupara prende le misure. Ritmi bassi nei primi minuti della ripresa e tanti errori nel fraseggio dei mirtensi. Al 70’ Cirillo per i padroni di casa recupera la sfera persa da Galletti, corre verso Valerio Luciani concludendo sotto le gambe del portiere sabino. Poggio Mirteto che si sveglia dopo il gol, pressa alto ritrovando anche il bel gioco. Al 78’ gli ospiti batto velocemente una punizione dal limite, Mamarang vede Mirko Luciani che da dentro l’area fa partire un tiro ad incrociare che sfiora solo il palo. Al 81’ altra punizione di Luciani da venti metri, colpisce la traversa poi la palla si impenna e si crea una mischia dentro l’area, la palla colpisce il palo poi Mamarang mette in rete ma per il direttore di gara è fuorigioco ed il gol viene annullato. Secondo gol annullato per fuorigioco dopo un occasione arrivata nella primo tempo. All'83’ grande conclusione di D’Alessandro dai trenta metri, Valerio Luciani attentissimo vola sotto l’incrocio per togliere una palla che stava per finire sotto al sette, tocca quel poco da mettere in angolo.

