UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B) – RECUPERO XX GIORNATA

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE – RECUPERI XIII TURNO

La classifica:

Ultimo aggiornamento: 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – In un fine settimana dedicato a tre recuperi, oltre ad un’altra vittoria dell’Equicola, trova il successo anche Poggio Mirteto, ora terzo a -5 dalla vetta occupata dal Cantalice.L’Alba Sant’Elia viene sconfitta 2-1 sul campo del Guidonia (rete di Di Casimirro). I reatini rimangono ultimi a 15 punti insieme al Football Riano, mentre gli avversari si collocano in ottava posizione a quota 30. «Primo tempo ben giocato da parte nostra - afferma il tecnico Danilo Renzi - pressando alti gli avversari e creando almeno tre nitide occasioni. Nella seconda frazione, il loro portiere ci nega il vantaggio con una bella parata, poi, a 20 dalla fine, subiamo due reti in pochi minuti su nostre disattenzioni. Non molliamo, riapriamo la partita, ma nel forcing finale non troviamo il pareggio. Perdiamo un'opportunità per allontanarci dalla zona calda».Tor Sapienza 52; Polisportiva De Rossi 43; Atletico Torrenova 41; Libertas Centocelle 40; Fiano Romano 37; Eretum Monterotondo 34; Real Tuscolano 32; Guidonia, Grifone Gialloverde 30; Licenza 27, Lupa Frascati 26; Castelnuovese 17; Football Riano, Alba Sant’Elia 15. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Dopo i tre punti ottenuti in casa nello scontro diretto di mercoledì contro il Real Monterotondo Scalo (recupero della sedicesima giornata, risultato 4-1, doppietta di Ferrari e reti di Lugini e Quondam), il Poggio Mirteto batte 2-0 gli ospiti del Poggio Nativo grazie ad altri due gol di Ferrari. Renzo Fois, tecnico dei mirtensi: «Mercoledì siamo scesi in campo convinti e concentrati. Abbiamo sempre condotto il gioco, dettando i tempi e non concedendo quasi nulla alla formazione romana. Per quanto riguarda, invece, la gara contro Poggio Nativo, posso affermare che i ragazzi hanno disputato una buona prestazione contro un avversario corretto. Peccato, tuttavia, per le troppe occasioni da gol sprecate e per il calcio di rigore fallito sul 2-0».Commenta il match anche Alexandro Zossolo, mister Poggio Nativo: «Una sfida persa per due nostre disattenzioni nel secondo tempo. Abbiamo affrontato una squadra forte, ricca di individualità interessanti, tra cui il numero 6, che mi ha davvero stupito. Ringrazio il presidente del Poggio Mirteto per la sua ospitalità. Ora è tempo di voltare pagina e pensare al recupero di sabato 20 contro l’Equicola».Proprio quest’ultima trionfa 4-3 contro la Brictense. Decidono la tripletta di Romani e la rete di De Massimi. Nazareno Barbonetti, allenatore Equicola: «Una partita emozionante, nella quale abbiamo concesso troppo agli ospiti. Alla fine, però, siamo riusciti a rompere gli equilibri della gara, trovando un gol vittoria molto importante».Cantalice 40; Real Monterotondo Scalo 36; Poggio Mirteto 35; Passo Corese 27; Quattro Strade 26; Brictense 23; Poggio Nativo 22; Equicola 16; Selci 12; Spes Poggio Fidoni 9; Maglianese 8. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.