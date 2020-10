Rieit, ecco il derby Passo Corese-Poggio Mirteto: i coresini perdono due pedine, i mirtensi sperano di recuperare alcuni acciaccati

RIETI - La V giornata di Promozione reatina vede in campo un derby molto sentito: tra le mura del “Leprignano” di Capena il Passo Corese ospita Poggio Mirteto.

Passo Corese-Poggio Mirterto (Ore 11, arbitro Ashkar di Ciampino)

Sfida storica tra i due club: l'esperta Passo Corese contro la neopromossa Poggio Mirteto. Tre punti separano le due compagini. I coresini sono a quattro mentre i mirtensi hanno raccolto solo un punto. Benigni ha tutti a disposizione ma nelle ultime ore Ushe e De Dominicis hanno lasciato il club bianconero per firmare con nuove realtà: il primo al Fiano Romano, sempre nel girone B, il secondo al Riano, in Eccellenza. Domenici invece spera di recuperare qualche acciaccato

Le aspettative

Il tecnico bianconero, Fabrizio Benigni: «Domani sarà una gara dura, così ce la aspettiamo. In settimana abbiamo salutato alcuni ragazzi per vari motivi, ma tutti quanti siamo ben concentrati sulla partita col Poggio Mirteto. Vogliamo rifarci della sconfitta di domenica scorsa che per quel che si è visto non era certamente così netta».

Il tecnico biancorosso, Antonio Domenici: «È l’unico vero derby per il Poggio Mirteto. Per noi è una partita fondamentale. Daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo anche se in questo momento non stiamo raccogliendo quello che meritiamo. Il calcio è questo, dà e leva in ugual misura e ora ci sta togliendo molto. Sono convinto che prima o poi qualcosa ci restituirà. Io sono molto fiero del mio gruppo, i ragazzi stanno rispondendo presente e si stanno allenando benissimo. Nessuno si tira indietro. Credo che questo atteggiamento ci porterà fuori da questa situazione. Affrontiamo un allenatore esperto, dal mio punto di vista il migliore della categoria, stiamo molto attenti».

