In Promozione, Poggio Mirteto - Nomentum rinviata per il campo impraticabile per la pioggia / Le foto

RIETI - Poggio Mirteto-Nomentum è rinviata. L’incessante pioggia che in questo momento si sta abbattendo sul comunale di Poggio Nativo ha compromesso la disputa della gara. Rinviata quindi la quinta giornata di ritorno per i mirtensi nella sfida contro il Nomentum di mister Benigni.

Le condizioni del terreno di gioco non hanno mai fatto avere un minimo dubbio: il campo in terra non drena e ci sono abbondanti centimetri d’acqua. Dopo il riconoscimento effettuato dal direttore di gara, quest’ultimo insieme ai capitani, ha osservato le condizioni del rettangolo di gioco e l’opinione è stata unanime. Tutti hanno affermato l’impossibilità di disputare la gara ma come da regolamento si sono attesi venti minuti per eventuali miglioramenti che però non sono arrivati. La gara è quindi rinviata a data da destinarsi.