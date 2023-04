Poggio Mirteto, vittoria 3-0 a tavolino contro lo Sporting Montesacro

RIETI - Accolto il ricorso del Poggio Mirteto Calcio (Campionato di Promozione girone B) e vittoria per 3-0 a tavolino contro lo Sporting Montesacro. Nella giornata di oggi il giudice sportivo si è pronunciato in merito al ricorso presentato dalla società mirtense dopo la gara giocata il 19 marzo scorso: i romani, che avevano vinto sul campo per 3-0, avevano inserito in lista e schierato come titolare il calciatore Fabrizio Nolano che doveva però scontare una gara di squalifica proprio contro i mirtensi.

Poggio Mirteto si ritrova così 3 punti in più importantissimi in chiave classifica: la squadra di Domenici sale infatti a quota 37 punti, a meno uno dalle due squadre appaiate al sesto posto e a meno 4 dalla quinta posizione occupata da Cantalice.

Il comunicato

Giudice sportivo

-sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 294 del 22/03/2023



- esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme vigenti dalla società Poggio Mirteto Calcio con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore Nolano Fabrizio (Sporting Montesacro) in quanto squalificato per il Campionato Juniores Under 19 fino al 17.03.2023. Nello stesso comunicato, il citati calciatore è stato squalificato per 1 gara effettiva (V ammonizione). Per l’effetto chiede la vittoria a tavolinoIl ricorso è fondato.Infatti esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova il calciatore Nolano Fabrizio (Sporting Montesacro) alla data della disputa della gara in epigrafe era in posizione irregolare no avendo scontato la squalifica di una gara comminatagli con comunicato l’8.03.2023 per recidività in ammonizione V infrazione (campionato Promozione).In virtù dell’art. 10 del CgsDeliberaa) di accogliere il ricorso proposto dalla società Poggio Mirteto Calcio;b) di infliggere alla società Sporting Montesacro la punizione sportiva della perdita della gara corpunteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00;c) di inibire il Sig. Simeoni Marco (Sporting Montesacro) fino al 20.01.2023;d) di squalificare per una giornata al calciatore Nolano Fabrizio (Sporting Montesacro).