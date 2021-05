Poggio Mirteto, martedì 4 maggio arriva "ReBUS", il furgone che porta cultura e servizi sui territori

RIETI - In tempo di Covid, ad accorciare le distanze, riempiendole di cultura e servizi, ci pensa ReBUS, il colorato furgone polifunzionale della cooperativa RicreAzione che da domani, 4 maggio, farà tappa a Poggio Mirteto Scalo nel piazzale antistante alla scuola primaria. Chiunque vorrà incontrarlo e scoprirlo potrà recarsi in via Brodolini, ogni primo e terzo martedì del mese, dalle ore 15 alle ore 18.

Il progetto

L’obiettivo del progetto - denominato “ReBUS. Rete & Educazione “on the road” - Se lo scegli trovi la soluzione!” e finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l’avviso pubblico “EduCare” - è quello di contrastare il distanziamento sociale, la povertà culturale e l’isolamento emotivo che insidiano la quotidianità delle persone.

Dentro il ReBUS, ci sono servizi utili per tutte le età, fruibili gratuitamente: biblioteca, animazione culturale, laboratori creativi, educativa di strada, formazione, consulenze, attività di sostegno e incontri intergenerazionali. Insomma dai libri ai giochi, dall’arte alle fotocopie da stampare, fino a un punto internet per eseguire ricerche: tutto nello scrupoloso rispetto delle misure anticovid. Il furgone raggiungerà diversi centri della Sabina romana, ma in provincia di Rieti sosterà unicamente a Poggio Mirteto Scalo.

L’impostazione “on the road” del servizio, che si protrarrà fino a ottobre 2021, nasce, come spiegano dalla cooperativa RicreAZione “dal bisogno di raggiungere e coinvolgere soprattutto le località periferiche, spesso isolate dai contesti socio-culturali primari (anche prima dell’emergenza Covid), determinando così la possibilità di ricevere un servizio in prossimità della propria abitazione come risorsa fondamentale per la tutela ed il benessere comune. ReBUS – proseguono le ideatrici - collaborerà fin da subito con il maggior numero di enti territoriali al fine di costituire una rete a base socio-culturale che unisca le istituzioni pubbliche, le realtà del Terzo settore ed i singoli cittadini, con l’obiettivo di costruire un nuovo approccio alla diffusione della cultura e del benessere”.

Tutte le tappe di ReBUS a Poggio Mirteto

4 maggio 2021 - 18 maggio 2021 - 1 giugno 2021 - 15 giugno 2021 - 6 luglio 2021 - 20 luglio 2021 - 3 agosto 2021 - 7 settembre 2021 - 21 settembre 2021 - 5 ottobre 2021. In caso di maltempo le attività si spostano nella sala ricreativa della Parrocchia Sacra Famiglia – Poggio Mirteto Scalo

Informazioni utili

Telefono: 327 1229345

E-mail: info@cooperativaricreazione.it

Sito: www.cooperativaricreazione.it/rebus

Facebook: REBUSRicreazione - ricreazionecooperativasociale

Instagram: RicreazioneCooperativa

