Il Comune di Poggio Mirteto alla Maratona di Roma con le maglie in favore del popolo ucraino e a Pasquetta organizza la Maratonina del Partigiano

RIETI - Dalla maratona di Roma (in foto) alla maratonina del Partigiano. Il Comune di Poggio Mirteto tra solidarietà al popolo ucraino e il ricordo degli eccidi dell’ultimo conflitto mondiale e delle lotte di Resistenza.

Nel primo caso il comune di Poggio Mirteto ha raccolto l’invito di Anci a correre la maratona di Roma. Il sindaco Giancarlo Micarelli, l’assessore Andrea Colli e i dipendi Cervelli e Salustri hanno partecipato alla staffetta per affermare i valori dello sport e della condivisione. Nell’occasione, la compagine Sabina ha indossato delle maglie personalizzate per esprime la solidarietà al popolo ucraino.

Domani invece Arci, Anpi e il Comune di Poggio Mirteto organizzano la maratonina del Partigiano. Come vuole ormai una tradizione consolidata si parte a metà mattina dalla Piazza di Poggio Mirteto per salire sui luoghi deli eccidi nazisti in un percorso di 13,2 km.

Info: 327-7639749 oppure 333-3783599.