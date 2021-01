Poggio Mirteto, luminaria cade sulle auto in sosta nella piazza del paese

RIETI - Una luminaria natalizia si stacca e cade sulle auto in sosta nella piazza di Poggio Mirteto. La campana luminosa in ferro, per cause in corso di accertamento, è precipitata sul terreno finendo sulla macchina parcheggiata in piazza Martiri della Libertà. Alcuni cittadini hanno dato l’allarme ai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che si trovavano a transitare nella piazza. Subito sono stati avvisati i proprietari delle auto e le luminarie sono state rimosse.

“Fortunatamente non è successo nulla di grave – commenta il sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli – in pochi minuti la situazione è rientrata senza aver causato troppi disagi”.

