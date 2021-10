Incidente lungo la 313 Ternana a Poggio Mirteto: ragazza ferita trasferita al Sant'Andrea

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 20:08

RIETI - Incidente stradale con ribaltamento a Poggio Mirteto Scalo. Una Toyota Yaris blu condotta da una ragazza di Gavignano, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle ore 19.30 di oggi 13 ottobre, mentre stava percorrendo la strada regionale 313 Ternana, è finita fuori strada.

Nella carambola la macchina si è andata a incastrare in una cunetta all’altezza del supermercato Todis. La ragazza, soccorsa dagli operatori del 118 intervenuti con automedica e ambulanza, lamentava forti dolori a un braccio ed è stata trasferita all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Nell’impatto non sono rimaste coinvolte altre vetture.

La 313 Ternana è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e rilievo e oltre al 118 sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto e i vigili del fuoco.