Poggio Mirteto infila il tris e balza al secondo posto: Guidonia ko 3-0. Pieroncini: «Gara gestita molto bene»

RIETI - Il Poggio Mirteto mette a segno il nono risultato utile consecutivo: la formazione di mister Domenici vince 3-0 sul Guidonia e si proietta seconda in classifica a 5 punti dalla capolista Passo Corese. Spingono forte i mirtensi che nel loro primo anno di Promozione rispondono presenti. Organizzazione e costanza sono gli elementi fondanti del club mirtense.

La gara

Gara giocata a ritmi bassi e sotto il netto possesso del Poggio Mirteto. Passano in vantaggio i padroni di casa con Marcelli poi gestiscono il risultato fino a 10' dal termine del match. Nel finale arrivano i gol di Mevoli e Bonifazi che portano il tris.

Le dichiarazioni

Il ds Alessandro Pieroncini: «Complimenti ai ragazzi, hanno gestito la gara molto bene. Loro sono una squadra molto giovane e peccano di esperienza. La superiorità si vede anche in termini di classifica. Nel finale il mister ha preservato qualche ragazzo mettendo in campo giovani in vista della gara col Passo Corese».