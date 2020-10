Rieti, al Valletonda Poggio Mirteto a caccia della prima vittoria col Guidonia. Domenici: «Cambiare rotta»

RIETI - Il Poggio Mirteto cerca solo i tre punti: tra le mura del Valletonda arriva il Guidonia. Stadio di casa che per la prima volta dopo otto mesi riapre i battenti. Con rigide regole anti-Covid il pubblico sabino potrà tornare a sostenere i mirtensi in Promozione. La capienza massima sarà di 150 persone.

La nota del club

In ottemperanza a quanto disposto “ dall’articolo 1 comma 6 lettera e del Dpcm del 13 Ottobre 2020 per il contenimento del contagio del nuovo Coronavirus” sarà possibile consentire l’ingresso al pubblico durante le partite casalinghe.

Gli ingressi all’impianto sportivo “Valletonda“, come da normativa, saranno contingentati consentendo l’ingresso ad un numero massimo di 150 persone.

Tutti i presenti dovranno indossare i Dpi e rispettare la distanza interpersonale.

Per assistere alle gare, bisognerà munirsi dell’abbonamento che la società ha messo a disposizione al costo di 20 euro per l’intera stagione, lo stesso fungerà da prenotazione e garantirà l’ingresso.

Buona parte degli abbonamenti sono già stati venduti, per i restanti contattare via Whatsapp o telefonando ai numeri 342 5657712 o 3779408467.



Poggio Mirteto-Guidonia (Ore 11, arbitro Galderisi di Albano Laziale)

La neopromossa Poggio Mirteto ospita i romani del Guidonia, prima sfida tra queste due realtà. I mirtensi, dopo un solo punto in tre partite, devono premere il piede sull’acceleratore. Assente lo squalificato Nobili mentre qualche acciaccato per mister Domenici che spera di avere tutti a disposizione per la gara.

Le aspettative

Mister Antonio Domenici: «Non credo sia una partita abbordabile. Hanno un punto in classifica ma non rispecchia il loro valore dopo tre gare di tutto rispetto. Credo che Guidonia sia una squadra di metà classifica. Ci aspetta una battaglia. Credo che il Poggio Mirteto abbia una delle rose più complete del girone e dispiace stare lì sotto. Dobbiamo sicuramente cambiare rotta. Per noi domani è fondamentale non perdere, come ho detto ai ragazzi deve essere come la finale di Coppa del Mondo».

