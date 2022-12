Crepe sui muri: a Poggio Mirteto due famiglie evacuate

RIETI - Due famiglie che risiedono nel centro storico di Poggio Mirteto sono state evacuate perché le loro abitazioni non sono sicure. I residenti, spaventati per la presenza di crepe sui muri hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che hanno attivato prontamente la procedura culminata, come ha comunicato il sindaco Giancarlo Micarelli, dopo il sopralluogo di vigili del fuoco e dei tecnici comunali, con l’emissione di un’ordinanza di evacuazione di quattro persone appartenenti a due nuclei familiari distinti.