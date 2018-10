RIETI - Controlli antidroga a sorpresa nelle scuole e nella struttura che ospita i richiedenti asilo. Questa mattina, a Poggio Mirteto, i carabinieri della locale stazione insieme a due unità cinofile hanno controllato gli ingressi e le aule dell’istituto d’istruzione superiore “Gregorio da Catino” e l’ostello della gioventù del centro storico di Poggio Mirteto dove sono ospitati circa 20 rifugiati.



Qui un giovane nigeriano è stato trovato in possesso di sette grammi di marijuana divisi in sei dosi ed è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al "Gregorio da Catino", un 16enne è stato segnalato come assuntore alla Prefettura perché aveva con sé 0,6 grammi di hashish.