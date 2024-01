Al Valletonda il derby Poggio Mirteto-Cantalice. Pieroncini e Patacchiola danno la carica ai team

RIETI - Al Valletonda è derby. Domani alle 11 il Poggio Mirteto aspetta il Cantalice. Una gara sempre ricca di emozioni.

I mirtensi sono la seconda squadra che sfrutta maggiormente a suo favore il fattore casa, 17 i punti realizzati al Valletonda su 21 totali. Di contro il Cantalice è la seconda squadra ad aver fatto il maggior numero di punti in trasferta. La classifica sorride al Cantalice che a 29 punti ha l’ambizione di salire al terzo posto distante solo un punto. Il Poggio Mirteto occupa la prima posizione del playout e deve vincere per mantenere le distanze dalle concorrenti.

Le dichiarazioni

Alessandro Pieroncini, ds del Poggio Mirteto: «Partita importante, veniamo da una grande prestazione dove ci è mancato solo il risultato.

I ragazzi hanno lavorato bene in settimana e siamo pronti per giocare una partita importante contro un’ottima squadra che sta attraversando anche un buon momento di forma. Non sarà semplice ma come sempre venderemo cara la pelle».

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice: «Mi aspetto una prestazione importante. Sarà un derby e come tale cercheremo di affrontarlo nel modo giusto. Una gara sicuramente difficile vista la forza e le qualità del Poggio Mirteto. Peccato per le numerose assenze».