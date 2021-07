Poggio Mirteto, l'avvocato D'Ambrogio confermato presidente del Lions Club

Domenica 11 Luglio 2021, 11:52

RIETI - Tempo di rinnovo delle cariche al Lions Club “Poggio Mirteto Farfa Cures” e vertici confermati. Presidente anche per l’anno 2021-22, sarà l’avvocato Angelo David D’Ambrogio, che avrà al suo fianco come vice il consigliere regionale Fabio Refrigeri e Lionello Tagliaferri. Del direttivo faranno parte Giancarlo Sileri (cerimonierie), Orenzi (segretario), Mauro D’Ambrogio (tesoriere), Ilario Di Giovambattista (responsabile Comunicazione e Marketing), David Simoncelli, Stefano Ciavatti, l’avvocata Martina D’Ambrogio e Valerio Ambrogi. Il riconfermato presidente D’Ambrogio, presidente dell’Aila (Associazione italiana liberi avvocati), si augura di riprendere i programmi interrotti dalla pandemia e di tornare a operare per il territorio “come abbiamo già fatto in passato con diverse iniziative – sottolinea - ma ancora di più possiamo fare collaborando con le istituzioni. Siamo pronti a sostenere la riscoperta che merita la nostra terra in questo momento storico, mettendo a disposizione conoscenze ed esperienze”.