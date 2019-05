Tezenis Verona-Remer Blu Basket Treviglio 78-95

Bergamo Basket-XL Extralight Poderosa Montegranaro 54-52

RIETI - Bergamo compie l'impresa, battendo Montegranaro vola in semifinale, dove incontrerà la Benfapp Capo D'Orlando. Nell'altra gara 4 Treviglio espugna il campo di Verona, pareggiando la serie sul 2-2. Mercoledì in programma gara 5 al PalaFacchetti, mentre nel weekend al via le semifinali.Verona cade in casa, a dispetto di una Remer combattiva, che manda ko i veneti, portando in parità la serie. La Tezenis paga l'assenza di Amato e così sono i lombardi che fanno la gara, spinti dalla coppia Borra-Nikolic, si portano subito sulla doppia cifra di vantaggio, costringendo Ferguson e compagni ad inseguire per tutto il match. Positiva la prova di Vujacic. Ora Verona dovrà ricaricare le batterie per tentare il colpo al PalaFacchetti, dove Vertemati e i suoi ragazzi sono pronti a scrivere un pezzo di storia.Una vera e propria favola quella di Bergamo, che batte la quotata Montegranaro, volando così in semifinale, per un risultato impensabile a inizio stagione. Dopo la salvezza al fotofinish della scorsa stagione, i bergamaschi riscrivono la storia del club, battendo la Poderosa di Pancotto, protagonista di un cammino esaltante nel corso della stagione regolare. La serie termina 3-1, in una gara 4 di certo non bellissima e a basso punteggio, in cui si sono affrontate due difese ben organizzate. La spuntano gli uomini di Dell'Agnello, con Amoroso che sulla sirena tenta di portare la sfida al supplementare. Ora Bergamo ritroverà Capo D'Orlando, in una sfida tra due protagoniste del girone Ovest.