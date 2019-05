Edilnol Pallacanestro Biella-Benfapp Capo D'Orlando 76-78

Tezenis Verona-Remer Blu Basket Treviglio 72-62

Bergamo Basket-XL Extralight Montegranaro 86-77

RIETI - Al termine della terza giornata dei quarti di finale Capo D'Orlando e Treviso staccano il pass per le semifinali, superando 3-0 Biella e Rieti. Mentre è ancora tutto in ballo, nelle altre due sfide: sono al match point Verona e Bergamo che vincono tra le mura amiche, portandosi 2-1 nella serie. Ora in casa Benfapp e De' Longhi c'è attesa per conoscere le avversarie del prossimo turno, mentre a partire da domenica, potrebbero uscire gli altri due verdetti.In una gara bella ed equilibrata, la differenza l'ha fatta di nuovo Brandon Trinche, che grazie ai suoi 32 punti porta i siciliani in semifinale. Finale al cardiopalma: Saccaggi trova il canestro della parità a pochi secondi dal termine, per la Benfapp ci pensa Trapani, che allo scadere appoggia a canestro, regalando ai suoi la semifinale. Onore a Biella, che cade in casa tra gli applausi del proprio pubblico, mentre per l'Orlandina dopo un solo anno di permanenza in serie A2, c'è voglia di tornare tra i grandi. Prima però dovrà passare dalle semifinali, in cui incontrerà la vincente della sfida tra Bergamo e Montegranaro.Verona vince un'altra gara nella serie, portandosi così sul 2-1. La Remer gioca una bella partita per tre quarti, chiudendo in avanti la terza frazione. Ma nell'ultimo quarto gli uomini di Dalmonte realizzano il break decisivo, guidati da Ferguson e Candussi, che aprono la strada del successo ai veneti. Ora l'appuntamento è per gara 4: l'Agsm Forum pronta a spingere la Tezenis alla vittoria. I migliori nelle file di Treviglio: Palumbo e Roberts.Al PalaAgnelli, Bergamo supera la Poderosa, mettendo le mani avanti nella serie. Ennesima grande prestazione dei padroni di casa che, pur privi di Taylor, si affidano al talento di Terrence Roderick, che chiude con una doppia tripla. Una gara di sostanza, portata a casa nell'ultimo quarto, quando i bergamaschi alzano le percentuali al tiro da tre, realizzando ben 29 punti. Per la Poderosa è tutto da rifare, nonostante la positiva prestazione di Corbett (25 punti), che non è servita a espugnare il PalaAgnelli.