RIETI - Ovest batte Est 5-3. Si è concluso ieri sera il primo turno dei playoff, che ha delineato il quadro completo per i quarti di finale, al via questo sabato. Decisivo il fattore campo per tutte le compagini in corsa, a partire dalla Zeus Npc Rieti e la De' Longhi Treviso avversarie nel prossimo turno, che hanno dominato le sfide contro, Unieuro Forlì e 2B Control Trapani. Centra i quarti anche la Remer Treviglio, che supera Roseto, e si prepara a sfidare la Tezenis Verona. Una gara 5 sofferta e risolta solo nel finale quella tra Bergamo e Mantova, dove ad avere la meglio sono stati i padroni di casa, che affronteranno la Poderosa Montegranaro vincitrice nella serie contro Latina. Completa il programma dei quarti di finale la sfida tra Benfapp Capo D'Orlando e Edilnol Biella.Treviso vola ai quarti, dove troverà la Zeus Npc, per una sfida ricca di fascino, pronta a regalare emozioni sul parquet. Al PalaVerde i padroni di casa regolano i conti, vincendo la serie 3-2, contro una combattiva Trapani, a cui va il merito di aver condotto la serie a gara 5, contra la favoritissima Treviso. Per i veneti serata di grazia per Logan, 24 punti e Imbrò, 18 i punti per l’ex Virtus Bologna.La Remer centra i quarti, mentre Roseto esce a testa alta dai playoff. La bella del PalaFacchetti va ai lombardi, trascinati di nuovo da Nikolic e Roberts, ora per la compagine di coach Vertemati ci sarà la Tezenis Verona, per un quarto di finale che vedrà il fattore campo a favore della Remer. Termina 3-2 una serie che ha visto le due formazioni affrontarsi a viso aperto per tutte e cinque le gare.Che finale nella sfida tra Bergamo e Mantova, con i padroni di casa che vincono in volata e passano il turno, dopo una serie lunga e affascinante. Gara che vede i bergamaschi sempre avanti, in grado di chiudere alla penultima sirena avanti di 14 lunghezze, prima di subire la reazione degli ospiti, che tentano fino alla sirena di ribaltare il match. Bergamo orfana di Taylor si affida al talento di Roderick e vola ai quarti, dove sfiderà la Poderosa Montegranaro.Montegranaro raggiunge Bergamo ai quarti, dopo che gli uomini di Pancotto hanno superato, non senza fatica, la Benacquista. Grande equilibrio in gara 5, come in tutta la serie, decisivo l’apporto di Simmons, che chiude con 16 punti e 11 rimbalzi, regalando così i quarti ai gialloblù. Anche nei quarti l’Extralight potrà contrare sulla fattore campo del PalaSavelli nei primi due incontri, in virtù del miglior piazzamento in classifica rispetto ai bergamaschi.