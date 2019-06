De' Longhi Treviso-Benfapp Capo D'Orlando 90-72

Il primo atto della finale tra Treviso e Orlandina se lo aggiudicano i padroni di casa, che vanno così sull'1-0 nella serie. Si giocherà domani, giovedì 13 giugno, alle 20.45 gara 2 sempre al PalaVerde.n un PalaVerde tutto esaurito in ogni ordine di posto, 5344 gli spettatori che hanno assistito alla finale, con la De' Longhi che porta a casa gara 1 e dopo 19 successi consecutivi rifila una sconfitta ai siciliani. Dopo un primo quarto di grande equilibrio, con gli ospiti avanti di due lunghezze, a partire dalla seconda frazione i veneti iniziano a imporre il proprio ritmo.La svolta del match arriva dopo l'intervallo: capitan Imbrò si esalta, Logan segna 10 punti in cinque minuti e Treviso trova il massimo vantaggio. La tripla di Trapani dà ossigeno alla Benfapp, che continua però ad accusare il colpo: prima con l'ex Bruttini, sconfitto nel duello personale con Tessitori e a metà dell'ultima frazione con l'uscita dal campo di Trinche, il migliore nelle file dei siciliani (17 punti) per un colpo alla gamba destra.La sesta tripla di Imbrò (20 punti) ed una grande giocata di Logan (16 punti) chiudono la sfida, vinta da una Treviso apparsa perfetta a livello mentale e fisico, mentre gli ospiti, che pagano inoltre le troppe palle perse, dovranno recuperare in fretta le energie, per tornare in corsa già a partire da giovedì.