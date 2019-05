© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al via il secondo round della post season: la Npc incontrerà subito uno dei tanti atleti passati negli scorsi anni nell’impianto reatino. Saranno dunque serate da amarcord per Matteo Chillo, che si appresta a tornare per la prima volta da avversario al PalaSojourner, in vista della serie tra Zeus Npc Rieti e De’ Longhi Treviso. Va avanti il cammino ai playoff anche per DeShawn Sims, mentre termina la stagione per altri due ex: Dalton Pepper con Casale e l’intramontabile Chris Mortellaro a Udine.Ritroverà il suo passato in questi playoff, Matteo Chillo, il centro bolognese, prossimo avversario della Zeus Npc, ha vestito la casacca amarantoceleste nella stagione 2016/17 (6.6 punti e 3.6 rimbalzi), per poi lasciare Rieti ed accasarsi nella “sua” Fortitudo. La sua esperienza reatina fu condizionata da alti e bassi: dopo aver subito un infortunio, al rientro non riuscì mai a esprimersi al meglio, non mostrando mai del tutto il suo enorme talento, che hanno indotto coach Menetti a puntare su di lui in questa stagione. A Treviso Chillo dà il suo contributo entrando e uscendo dalla panchina, una riserva di lusso per la De’ Longhi, che può contare su un reparto lunghi di assoluto valore per la categoria.Un’altra conoscenza della Npc, già avversario in queste due stagioni, e compagno di Chillo a Rieti, ha raggiunto i quarti: si tratta di DeShawn Sims, che con la maglia di Biella è stato decisivo per superare Udine 3-1 e volare ai quarti.Proprio a Udine milita un ex molto amato, Chris Mortellaro, pivot della prima Npc in serie A2, fu determinante per il raggiungimento della salvezza diretta. A Rieti l’atleta passaportato visse una vera e propria seconda giovinezza.Ai saluti in questi playoff anche Dalton Pepper, a Rieti nel biennio 2015-2017. Dopo la travagliata prima parte di stagione a Cassino, lo scorso febbraio si è accasato alla Novipiù Casale, con la quale ha raggiunto la qualificazione alla post season, arrendendosi al primo turno contro Verona.