RIETI - Dal 1960 la famiglia del ternano Bruno Brunetti tramanda con passione l’esperienza nel settore alimentare di pizzeria al taglio e focacceria. L’amore per questo lavoro ha dato vita ad un prodotto di successo. Ne è passato di tempo, da quando, sotto al mercato coperto, in piazza Potenziani a Rieti, aprì il suo locale, dopo aver dato vita anche alla storica Ternana. Oggi lo raggiungono da tutta la città, e non solo, nel punto vendita "La Focaccia" all’interno di Conforama.“I nostri clienti non ci hanno mai abbandonato” racconta lui, con la gioia negli occhi, per aver finalmente riaperto al pubblico. “C’è stato un bel movimento con il centro commerciale che ha messo in mostra tanta bella roba e abbiamo lanciato una speciale promozione per andare incontro alla clientela”.Nell’attività sono impegnati quattro operai e un’apprendista, ai quali però, la cassa integrazione non è ancora arrivata. “Ho dato io qualcosa – confessa Brunetti – Non potevo lasciarli senza un aiuto”.Eurofocaccia, l’azienda creata da Brunetti, è in continua espansione, grazie ad ingredienti che hanno conquistato buongustai in tutto il centro Italia, dove il marchio raccoglie una ventina punti vendita nel Lazio, in Umbria e in buona parte della costa adriatica, tra Marche e Abruzzo.