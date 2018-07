di Giacomo Cavoli

RIETI - Ombrelloni e sedie a sdraio chiusi, e tre giovani intenti a prendere il sole davanti ad una vasca leggermente più piena di ieri, ma ancora semivuota.



Così si presenta la piscina comunale questa mattina, dopo il fiume di ironia social che ieri ha letteralmente investito il Comune di Rieti nel primo giorno di apertura della struttura comunale, con la possibilità di ingresso gratuito per gli utenti ma la vasca principale che si è presentata vuota, senza acqua, e la melma a galleggiare sulla superficie.



Stamattina l'acqua sporca è ancora li', mentre il bocchettone continua lentamente a riempire la vasca: in funzione, resta soltanto la piscina riservata ai più piccoli.



Come già dichiarato ieri a Il Messaggero da parte degli addetti della piscina, entro domani, sabato, la vasca dovrebbe tornare a poter essere fruibile. Forse.

Venerd├Č 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA