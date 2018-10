RIETI - E' chiusa da giugno la piscina di Cittaducale e lo resterà probabilmente ancora per molto, visto l’esito dell’ultimo incontro tra amministrazione comunale e i soci della Polisportiva Civitas, legalmente rappresentata da Emanuele Fagiani, che dovrebbe gestire l’impianto per altri 18 anni.



«All’incontro i soci si sono presentati con il loro avvocato, chiedendo al Comune alcuni investimenti economici - spiega il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli. - Noi non possiamo far altro che attenerci al contratto, sottoscritto dal mio predecessore Ermini».



