Pirozzi al Trastevere Stadium per il primo allenamento: «Dico grazie alla vita, alla famiglia e a chi ha creduto in me»

RIETI - Primo allenamento stagionale per Sergio Pirozzi col Trastevere (serie D) a distanza di quasi 4 anni dall'ultima volta che il tecnico amatriciano mise piedi in un campo di calcio, travolto dalla tragedia che il 24 agosto del 2016 che colpì Amatrice e le frazioni, rase al suolo da una forte scossa di terremoto.

Il post

«Tu chiamale se vuoi, emozioni...Oggi sono tornato ad allenare - scrive Pirozzi nel post apparso poco fa sul suo profilo -. È un privilegio poterlo fare e poterlo raccontare. Dico grazie alla vita, alla mia famiglia, a chi ha creduto in me».

Il ritorno

Maglia arancione, pantaloncini e calzettoni neri, un paio di adidas in tinta col completo e braccia dietro la schiena, mentre i suoi calciatori guidati dal preparatore atletico, si cimentano tra conetti e pallone, tra uno scatto ed una ripetuta. Fischietto in bocca a dettare i ritmi, qualche battuta delle sue per sdrammatizzare ed in un batter di ciglia al Trastevere Stadium il nastro sembra riavvolgersi in automatico.

