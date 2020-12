Invade l'opposta corsia di marcia, provoca incidente e poi fugge: appello per individuare il pirata della strada

RIETI - Brutta disavventura nella giornata di ieri per Ramona Bonifazi, psicologa della Asl di Rieti che, di ritorno dal turno di lavoro, sulla Provinciale che da Poggio Mirteto, collega alla stazione di Poggio Mirteto Scalo in località Capacqua, è stata strusciata lateralmente lungo tutta la fiancata da una macchina che procedeva nella direzione opposta. La dottoressa, prima di rientrare a casa a Cantalupo, aveva deciso di recarsi a Poggio Mirteto per alcune commissioni.

Erano le 17:20 di ieri pomeriggio quando in piena curva un'utilitaria di colore nero a velocità sostenuta ha invaso la corsia di marcia, andando a speronare l' auto della donna, un'Audi di colore bianco. Il pirata della strada non si è fermato e ha proseguito la sua corsa come se nulla fosse accaduto rischiando di colpire anche la vettura che seguiva quella di R. B.. E come lui anche altri testimoni hanno preferito non prestare soccorso. Soltanto una signora si è fermata e ha constatato le condizioni della vittima che, per fortuna, non ha riportato neppure un graffio. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i carabinieri di Poggio Mirteto che, in poco meno di dieci minuti si sono recati sul posto per gli accertamenti di rito.

Difficile, ma non impossibile, rintracciare l'autore del gesto. Intanto sui social è scattata la solidarietà di amici e conoscenti della donna condividendo il più possibile un post pubblicato per ritrovare il pirata della strada. "Per fortuna ero attenta alla guida - dice la Bonifazi - e non appena mi sono accorta che la macchina che mi veniva contro aveva invaso la mia corsia di marcia ho sterzato evitando il frontale. E' andata bene. La donna che mi seguiva con la macchina viaggiava con la figlia incinta e potevano esserci conseguenze drammariche. E' avvenuto tutto in una frazione di secondi e non ho potuto leggere neanche le iniziali della targa. Se qualcuno avesse delle informazioni e volesse testimoniare sull'accaduto, vi prego di contattare me o i carabinieri". La dottoressa ora dovrà attendere se gli inquirenti riusciranno a rintracciare la macchina che ha causato l'incidente oppure tentare di ricorrere al Fondo Vittime della Strada.

Ultimo aggiornamento: 19:05

