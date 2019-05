RIETI - Nubifragio e grandine per circa un'ora a Castelnuovo di Farfa, nel pomeriggio di oggi. La piazza del paese è totalmente allagata. Dopo due ore di pioggia e grandine il paese si ritrova con strade impraticabili e frane



I carabinieri e vigili urbani sono subito intervenuti per dare soccorso e aiutare la circolazione delle auto. In via Giuseppe Scoccia ai civici dal 30 al 36 si segnala una frana di un pezzo di collina I tecnici stanno facendo i primi rilievi.



Molti i cittadini che chiamano per segnalare danni. La pioggia continua ma senza forti rovesci. I vigili del fuoco e il personale di imprese stanno operando per riaprire alcune delle strade interrotte. Sul posto anche il sindaco Luca Zonetti.

Il sindaco chiederà lo stato di calamità naturale.

