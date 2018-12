UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – Volge al termine anche la nona giornata dei campionati Under 17 provinciale e Under 16 provinciale romano (gironi D-E). Tanti gol per Sporting Rieti e Cantalice, che ottengono i tre punti proprio come la Pro Calcio Cittaducale.Vittoria di misura per lo Sporting Rieti, che batte in trasferta 7-1 la Brictense. Per gli ospiti, tripletta di Santarelli e reti di Mostarda, Di Marco, Sestili e Perazzi.Successo fuori casa per 7-1 anche per il Cantalice contro La Sabina. I vincitori, che segnano due volte con Piras, due volte con Simoncelli e con Pitoni, Chelebi e Sulpizi, salgono così in vetta con 21 punti in classifica. L’unico gol degli avversari è, invece, realizzato da Serafini. Eusebio Dionisi (Cantalice): «Primo tempo non brillantissimo, che forse abbiamo preso un po’ sottogamba per via della classifica. Nel secondo tempo, siamo stati molto più concreti e abbiamo chiuso la partita con un gran bel risultato».Risultato positivo per la Pro Calcio Cittaducale, che, grazie alla doppietta di D’Amelia, vince in casa 2-1 contro la Pro Calcio Studentesca. Per gli sconfitti, rete di Corsi. Antonio Pilati, tecnico Studentesca: «Non posso proprio rimproverare nulla ai miei giocatori, i quali hanno disputato una gara quasi perfetta. Sono, tuttavia, molto amareggiato: non per la sconfitta, ma per l’aver constatato le difficoltà degli arbitri nel gestire dei ragazzi avversari maleducati».Sconfitta per Casali Poggio Nativo, superato 2-1 dal Fiano Romano. Alla squadra di mister Errante non basta il gol del solito Ippoliti.Finisce, poi, 2-4 la sfida tra Settebagni e Città di Palombara. I padroni di casa (18 punti) perdono così la vetta, ora occupata, come già segnalato, dal Cantalice.In questa giornata, turno di riposo osservato dalla Valle del Tevere.Cantalice 21; Settebagni 18; Fiano Romano 16; Città di Palombara 15; Sporting Rieti 13; Cittaducale 12; Casali Poggio Nativo 11; Valle del Tevere 8; Pro Calcio Studentesca 4; Brictense 1; La Sabina 0.Rinviata al 6 gennaio la gara dello Sporting Rieti in casa del Grifone Gialloverde. I reatini sono attualmente a 10 punti, mentre i loro avversari a 12.Turno di riposo per Cantalice, che mantiene comunque la vetta e il punteggio pieno a quota 24. Non pervenuto il risultato della partita tra Sport Selci (15 punti nelle prime otto giornate) e Virtus Bracciano (ultima a 2 punti).