UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Nella sedicesima giornata del campionato Under 15 provinciale, non sbaglia il Cantalice, che, come la Maglianese, trova i tre punti. Nel diciottesimo turno delle categorie Under 14, vincono Sporting e Cantalice, mentre non riesce a giocare il Rieti.Grazie al successo per 2-0 contro gli ospiti del Casali Poggio Nativo, il Cantalice tiene saldo il primo posto. Decisive le reti di Tavani e Piras.Una Maglianese travolgente supera in casa 5-1 la Brictense. Per i ragazzi di mister Mollica, doppietta di Cambone e gol di Borionovi, Hoxha e Camigioli.Termina 3-3 la sfida tra Pro Calcio Studentesca e Passo Corese. I sabini vanno a segno con Selli, Festuccia e Marino.Fine settimana negativo per lo Sport Selci, sconfitto sul proprio campo 4-0 dall’Eretum Monterotondo.A causa del forte vento, rinviato il match tra Velinia e Sporting Rieti.Turno di riposo osservato da Poggio Moiano e Real Monterotondo Scalo.Cantalice 39; Eretum Monterotondo 36; Real Monterotondo Scalo 33; Casali Poggio Nativo 27; Poggio Moiano 25; Sporting Rieti 18; Pro Calcio Studentesca 15; Sport Selci 14; Maglianese 11; Velinia 7; Passo Corese 6; Brictense 0. Si è ritirata La Sabina.Sempre per l’eccessivo vento, rinviata la partita tra Rieti (attualmente penultimo a 14 punti) e Sansa (in seconda posizione a 43).Impegnato in trasferta nella Capitale, lo Sporting Rieti (settimo a 29) surclassa 9-1 l’Academy Svs Roma (terzultima a 13). Oltre ad un autogol, cinquina di Volpicelli, doppietta di Iacoboni e rete di Salmi.Il Real Aurelio (penultimo a 3) non si presenta contro il Cantalice (quarto a 35), che, pertanto, vince a tavolino 3-0.