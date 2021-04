Trasferta sfortunata per il Rieti che finisce ko 2-0 a Pineto. Tirelli colpito al torace finisce in ospedale per accertamenti

RIETI - Il Rieti cade in trasferta, il Pineto passa per 2-0 sulla formazione reatina. Due gol nella ripresa su una difesa poco attenta. È un Rieti diverso dalle ultime uscite. Out Tirelli dopo un colpo al costato nel corso del primo tempo, il capitano esce in barella e viene trasportato in ospedale per accertamenti: per lui solo una forte botta e ha lasciato il nosocomio della cittadina abruzzese intorno alle 18. Gli amarantocelesti restano a +2 dalla zona calda della classifica. Si torna in campo il 9 aprile, al Manlio Scopigno è ospite l’Aprilia.

La cronaca

Superata l’emergenza in difesa, mister Battisti sceglie ancora Montesi al centro del reparto difensivo insieme a Scognamiglio. Orchi completa il tris del centrocampo con Marchi e Tirelli. In attacco il tecnico sceglie la rapidità con Vari dietro a Galvanio e Tommasone. Giannetti torna a disposizione. Unico assente del match Cristian Esposito, espulso nella giornata precedente.

Sfida in equilibrio con un Rieti che cerca di prendere le misure con il passare dei minuti. È infatti dei reatini il primo squillo: al 6’ Galvanio, anche se molto defilato lungo il lato corto dell’area di rigore, prova una conclusione che colpisce l’incrocio della porta difesa da Mercorelli. Al 12’ dopo uno scontro di gioco, Fabrizio Tirelli si accascia a terra e viene soccorso dai sanitari. Il colpo, preso all’altezza del torace, sembra non compromette il ritorno in campo del capitano che avviene dopo circa cinque minuti.

Giornata difficile per Tirelli che al 30’ non riesce a restare in campo per il colpo precedente subito da Bertolo e viene portato fuori dal rettangolo di gioco e fatto salire in ambulanza con la barella. Le sue condizioni sono ancora da accertare ma si vede vigile e cosciente. Pochi minuti più tardi viene trasportato al pronto soccorso per effettuare una radiografia. Nei minuti finali meglio il Pineto di fronte ad un Rieti un po’ contratto e spaventato.

Nel recupero Orchi atterra un avversario all’interno dell’area di rigore. Per il direttore di gara non c’è nessun dubbio, è rigore. Al 47’ dal dischetto si presenta l’ex di turno, Minincleri: il numero ventuno si fa ipnotizzare da Saglietti che intuisce e para. Termina 0-0 la prima frazione di gioco.

La ripresa inizia come terminata la prima frazione di gioco. Il Pineto si fa sempre avanti e al 11’ ecco il vantaggio dei padroni di casa: Minincleri su calcio da fermo posizionato nel lato corto del limite dell’area, trova su mischia Esposito che riesce a metterla dentro. È 1-0 per la formazione in maglia azzurra. Passano 8’ quando arriva il raddoppio del Pineto: grave errore difensivo degli amarantocelesti, ne approfitta Minincleri che recupera la sfera dentro l’area di rigore e porta i suoi sul 2-0. Il Rieti non ha lo spirito delle ultime uscite.

Al 28’ dopo un parapiglia al centro del rettangolo di gioco, Orchi viene spintonato da Bertolo. Il direttore di gara è attento ed estrae il rosso per il numero ventinove del Pineto. La formazione adriatica rimane in dieci per il restante quarto d’ora di gioco. Match molto confuso con poco calcio. Nessuna azione degna di nota per i restanti minuti di gioco.

Il tabellino

Pineto: (3-4-1-2): Mercorelli 6; Della Quercia 6,5, Paoli 6, Mesisca 6; Mastrippolito 6 (92’ Restaneo s.v.), Galeano 6 Esposito 7, Bertolo 4; Minincleri 7 (78’ Baldinini s.v.); Minnozzi 6,5 (75’ Salvatori s.v.), Romano 7 (58’ Ciarcelluti 6). A disp.: Mejri, Mbuba, Brattelli, Cavaliere, Cernaz. All.: Pomante 7.

Rieti (4-3-1-2): Saglietti 5,5; Tiraferri 6, Scognamiglio 6 (81’ Giannetti s.v.), Montesi 5,5 (85’ Prandelli s.v.), Zona 5; Marchi 5,5, Orchi 5, Tirelli s.v. (32’ Sadek 5); Vari 5; Tommasone 5 (61’ D’Alessandris 5,5), Galvanio 6. A disp.: Scaramuzzino, Gualtieri, Falilò, Tunkara, Signate. All.: Battisti 5.

Arbitro: Carsenzuola di Legnano 6 (D’Anna e Piedipalumbo).

Marcatori: 57’ Esposito, 63’ Minincleri.

Note: gara a porte chiuse. Al 75’ espulso Bertolo (P) per fallo di reazione. Ammoniti: Montesi (RI), Della Quercia (P). Al 45’ Saglietti para un rigore a Minincleri. Angoli 5-3 per il Rieti. Recupero: 4’pt, 5’ st.

