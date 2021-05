Giornata positiva per il Rieti che si avvicina alla zona playoff. Foto. Pineto ko, Campobasso a un passo dalla C

RIETI - Oltre a Rieti-Aprilia, finita col punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa, oggi 26 maggio si sono giocati altri quattro recuperi del girone F, uno dei quali ha visto proprio il Pineto - avversario degli amarantoceleste nella corsa playoff - cedere in casa sotto i colpi della Vastese.

Ma nell'1-2 finale, i primi a passare in vantaggio sono stati proprio i biancazzurri con Minnozzi, poi raggiunti da Monza quasi allo scadere della prima frazione di gioco e superati da Blue a inizio ripresa.

Bene anche il Campobasso capolista che non fa sconti al Vastogirardi e inscena una vittoria esterna all'inglese (0-2 gol di Vitali e Cogliati) che avvicina ulteriormente i Lupi molisani alla serie C: 8 punti di vantaggio sul Notaresco a quattro giornate dal termine e titolo che potrebbe assegnarsi già il prossimo 6 giugno qualora a una vittoria dei primi della classe dovesse coincidere una non vittoria degli abruzzesi. Infine, tre punti utili solo per l'onore per le due retrocesse Agnonese e Porto Sant'Elpidio che battono rispettivamente Giulianova (0-2) e Fiuggi (2-1).

Classifica

Campobasso 67 punti (30 gare)

Notaresco 59 (30)

Cynthialbalonga 49 (30)

Matese 48 (30)

Pineto 46 (29)

Castelfidardo 45 (30)

Castelnuovo Vomano 43 (27)

Rieti 43 (30)

Recanatese 42 (29)

Montegiorgio 42 (30)

Vastese 39 (30)

Vastogirardi 39 (29)

Aprilia 35 (29)

Fiuggi 33 (30)

Tolentino 33 (30)

Giulianova 28 (29)

Agnonese 11 (29)

Porto Sant'Elpidio 10 (29)

