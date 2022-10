Pietro Mariani in tribuna per la "prima" del Città di Rieti. Volponi, primo gol della stagione

RIETI - Per la prima di campionato dell'Asd Città di Rieti, contro l'Alba Sant'Elia, non poteva mancare Pietro Mariani, icona del calcio reatino dai primi anni '80 fino alle soglie del Duemila e ancora oggi il più alto in grado per presenze.

Sugli spalti del Gudini, "Pedro" ha seguito la gara in compagnia del direttore generale Marzio Leoncini (foto), colui che lo ha voluto fortemente al suo fianco per questa nuova avventura calcistica, come quando nel 2001 una volta conclusa l'avventura a Benevento, lo convinse a chiudere la carriera proprio con la maglia del Rieti.



Neanche il tempo di prendere posto, che Mariani ha potuto ammirare la giocata del reatino Manuel Parente, bravo a lavorare palla sull'out sinistro, lasciare l'avversario sul posto e disegnare una traiettoria invitante per Volponi, che di testa trova il primo gol della stagione del Città di Rieti.