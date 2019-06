RIETI - Ha aggredito il padre, colpendolo con calci e pugni fino a tentare di spingerlo giù dal balcone. A.M. 46 anni di Forano, già ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamenti, ieri pomeriggio, al termine dell'ennesima aggressione nei confronti dei genitori, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Poggio Mirteto che hanno scongiurato una tragedia. Attualmente piantonato all'ospedale San Camillo de' Lellis di Rieti, poi sarà trasferito in carcere. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. © RIPRODUZIONE RISERVATA